قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى

هبة بريس - وكالات

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الخميس، إن بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الدولة لم يكونوا في مستوى المسؤولية والثقة، ولذلك، فهم يستحقون الجزاء العادل الذي نالوه.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية، فقد أدلى الفريق أحمد قايد صالح، بتصريحه، خلال إشرافه على حفل تقليد الرتب ومنح الأوسمة لعدد من الضباط والأطر.

وأضاف “من المؤسف حقا، ومن غير المقبول دينيا واجتماعيا وأخلاقيا أن يصـل بعض الإطارات السامية إلى هذا المستوى المتدني من الفساد على الرغم من معرفتهم التامة بالقوانين”.

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