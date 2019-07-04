مختلون عقليون بالجديدة يهددون سلامة وأمن مرتفقي حافلات النقل الحضري ‎

هبة بريس – الرباط

قام مختلا عقليا صباح اليوم الخميس 04 يوليوز الجاري بمهاجمة حافلة للنقل الحضري بمدينة الجديدة على مستوى حي للا زهرة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث أسفر هجومه العدواني عن تكسير الواقية الزجاجية الأمامية للحافلة بواسطة استعمال حديدة كبيرة قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي سياق مسلسل الاعتداءات الذي يطال حافلات مرفق النقل الحضري بالجديدة، أفادت مصادر جيدة الإطلاع أن شخصا آخر يعاني من اختلال عقلي، تسلل يوم أمس الأربعاء إلى داخل الحافلة خلال صعود المواطنين إلى الحافلة بالقرب من حمام التركي حوالي الساعة 20h45 قبل أن يستل من تحت لباسه مقدة وعصا خشبي كبير، ومن ثمة الشروع في إحداث الضجيج والسب والكلام الساقط وتهديد الركاب وسائق الحافلة ذات الرقم التسلسلي 5210، حيث أسفرت عربدته عن إحداث شقوق في الواقية الزجاجية الأمامية للحافلة وترويع لركاب.

ومن حسن الحظ أن عناصر تابعة لدورية المراقبة التابعة لشركة إيكينوكس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالجديدة كانوا قريبين من عين المكان، حيث تدخلوا وأبلغوا السلطات الأمنية والمحلية التي تدخل عناصرها بقوة وفي الوقت المناسب يتصدرهم السيد الباشا.

وصلة بذات الموضوع، يلح العشرات من مرتفقي الحافلات وفاعلين جمعويين والعشرات من سائقي حافلات النقل الحضري السلطات المختصة بضرورة تنظيف المدينة من المختلين عقليا الذين يخلقون متاعب كثيرة لمستعملي الحافلات والعاملين بها ويشكلون تهديدا حقيقيا لأمنهم وسلامتهم.

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