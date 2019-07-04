20 سنة لشيخ اغتصب ابنته القاصر بتطوان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم أمس الثلاثاء ب20 سنة نافذة في حق شيخ متورط في اغتصاب ابنته البالغة من العمر 13 سنة .

وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت الأب المتهم، والبالغ من العمر 78 بجماعة الزينات بقيادة بن قريش بإقليم تطوان، خلال فبراير الماضي بعدما انتشر خبر مفاده انه كان يغتصب ابنته القاصر.

وأفادت التحقيقات أن المتهم كان يغتصبها لمدة 3 سنوات، مستغلا خروج والدتها لجمع الحطب والعمل الخارجي من أجل ممارسة جريمته على ابنته التي دخلت في حالة نفسية خطيرة .

وسبق لوالدة الطفلة ان اكدت الاتهامات الموجهة لزوجها، مضيفة انها كانت تخرج لتأمين لقمة العيش وتترك الطفلتين رفقة والدهما بالمنزل، حيث كان الأب يستغل الموقف ويحتجز طفلته في احدى الغرف ويجبرها على خلع ملابسها.

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