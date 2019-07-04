إفران.. تثمين سلسلة التفاح والمنتجات المجالية موضوع لقاء تواصلي بضاية عوا ‎

ع محياوي – هبة بريس

نظمت مجموعة النفع الاقتصادي بجماعة ضاية عوا. يوما تواصليا تحت اشرف قائد المنطقة الى جانب رئيس القسم الاجتماعي ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة افران ، وكذا حضور ممثلين عن مؤسسة القرض الفلاحي والارشاد الفلاحي. بالإضافة إلى العديد من الجمعيات و التعاونيات الفلاحية والغابوية التي تنشط في قطاع الاشجار المثمرة خاصة سلسلة التفاح التي تزخر به هده المنطقة خاصة على مستوى الإنتاج والجودة بالاضافة الى الاهتمام بمجال المنتجات المجالية من أعشاب طبية وعطرية .

اللقاء عرف حضور مكثف لاعضاء مجموعة النفع الاقتصادي تناول من خلال مداخلات ممثلي الجمعيات والتعاونيات عدة قضايا التي تشغل بال الفلاحين بالمنطقة منها ارتفاع نسبة الفوائد على القروض ودور مصلحة الارشاد الفلاحي في التوجيه ومشكل التسويق.

وجوابا على التساؤلات المطروحة أوضح ممثلوا مصالح العمالة القسم الاجتماعي والشؤون القروية أنهم مستعدون لمواكبة وتاطير المنخرطين بمجموعات النفع الاقتصادي والبحث عن مصادر التمويل من خلال عقد شراكات مع متدخلين آخرين فيما أكد قائد المنطقة على أهمية التنظيم في اطار تكتل وإعداد ملفات وبطاقة تقنيات للمشاريع مشيرا الى عقد كل شهر لقاء تواصلي لدراسات الملفات والقضايا التي تساهم في تنمية القطاع الفلاحي والمنتوجات المجالية الى جانب السياحة الاكولوجية.

وقد عبر اعضاء مجموعة النفع الاقتصادي عن ارتياحهم اتجاه هدا اللقاء الدي عملت السلطة المحلية في شخص القائد على توفير شروط نجاحه خاصة على مستوى تجاوب المصالح الادارية التي حضرت اللقاء مع تطلعاتهم

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