حقيقة ارسال رئيس البنين لسحرة لمساندة منتخب بلادهم أمام المغرب

هبة سبور

كشفت مصادر صحفية عن حقيقة الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول ارسال الرئيس البينين لمجموعة من السحرة لدعم منتخب بلادهم أمام المغربي في المباراة التي ستجمع الطرفين غدا الجمعة بملعب السلام .

وقالت تقارير أن الأخبار الرائجة لا علاقة لها بالواقع , وأن الصورة الرائجة هي صورة مأخوذة من موقع نيجيري وتتوافق مع مقال “الحج 2017: عودة الحجاج النيجيريين في السابع من سبتمبر”.

نفس التقارير أكدت قصة المرابطين تعود إلى الواجهة في كل تشارك فيها الاختيارات الأفريقية , حيث أصبح من الشائع جدًا سماع أو قراءة أن فريقًا قد استخدم “السحرة” للفوز بالمباريات أو الفوز بالمسابقة, خصوصا أن تقافة السحر سائدة في القارة السمراء .

وتأهل المنتخب البينيني لأول مرة في تاريخه لجولة خروج المغلوب من كأس إفريقيا للأمم بحصوله على المركز الثالث في المجموعة السادسة بفضل ثلاث تعادلات (ضد الكاميرون ، حامل اللقب ، غانا و غينيا بيساو) .

وقد لقيت هذه الأخبار تفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي حيث سخر العديد من قضية السحر والمشعودين خصوصا في تويتير

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