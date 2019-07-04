السفارة المغربية بتونس: إصابة 6 مغاربة بحادث قصف مركز للاجئين

هبة بريس

في إطار مواكبتها للأحداث وتتبعها المتواصل منذ يوم أمس لأحوال المواطنين المغاربة الذين قد يكونوا من ضمن ضحايا القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع كافة المتدخلين الليبيين في عين المكان، أفادت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس عدم تسجيل أي حالة وفاة ضمن المغاربة.

وذكرت السفارة في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة عنه، تواجد ثمانية عشر مواطنا مغربيا بالمركز المذكور، مشيرة الى أنه لم تثبت أية وفاة من ضمن المواطنين المغاربة في هذا الحادث، ويتواصل، إلى حينه، التأكد من هويات وجنسيات الجثث التي تم استخراجها.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل اصابة مواطنان مغربيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أصيب أربعة مغاربة آخرون بجروح طفيفة. قد تم إدخال جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وموازاة مع المواكبة الميدانية، يضيف ذات البلاغ، تم وضع خليتي أزمة، كما أُعلن عنه من قبل، بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية، وبالقنصلية العامة بتونس، ويمكن التواصل معهما على بيانات الاتصال التالية: – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: 00212613500678. – القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس: الهاتف 0021698765801 – البريد الالكتروني consmartun.sociales@gmail.com.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0