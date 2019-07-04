إطلاق النسخة الثالثة لـ”الصيف مع هيت راديو”

هبة بريس

مع حلول فصل الصيف، خصصت إذاعة هيت راديو برمجة إذاعية خاصة، سيلتقي فيها المستمعون خلال الفترة الصباحية مع زينب وسلمى، من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار. وسيستيقظ المستمعون في أجواء تمنح لهم الكثير من الحيوية والنشاط والموسيقى، حيث ستتنوع فقرات البرنامج بين الموسيقى، جديد الأخبار الفنية والرياضية، الحوارات، الأخبار والكثير من المسابقات التي ستمنح للمستمعين فرصة الفوز بهدايا قيمة.

وستتواصل بقية فقرات اليوم مع المنشط حمزة، الفائز في الدورة الأولى لمسابقة Talent Project. ومن خلال برنامج HITS A LA DEMANDE، سيكون بإمكان المستمعين الاتصال واختيار أغانيهم المفضلة من أجل إهدائها مباشرة على الهواء، في لحظات مليئة بالمشاركة والمتعة.

وانطلاقا من الساعة الخامسة عصرا إلى غاية التاسعة ليلا، سيعيش الثنائي الطيب وياسين أجواء “الصيف مع هيت راديو” مباشرة مع المستمعين، يوميا من الاثنين إلى الجمعة. وسيلتقي ياسين مع المستمعين في موعد يومي بعنوان “فين ياسين” حتى يعيشوا جميعا يوميات الصيف من خلال جولته في مختلف المدن المغربية، والتظاهرات الفنية، حيث سيتقاسم معهم أبرز المواعيد المهمة لهذا الصيف.

أما فيما يخص البرمجة الخاصة بنهايات الأسبوع، فسيكون مستمعو هيت راديو على موعد لاكتشاف الترتيب الرسمي لأفضل 30 أغنية، من خلال التصويت عليها عبر الموقع الرسمي للإذاعة، وذلك كل سبت انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. أما في الفترة المسائية، فستتم إذاعة تشكيلة من الأغاني الأكثر مشاهدة على يوتيوب المغرب، وذلك بشراكة مع هذا الموقع العالمي. وفي صباح يوم الأحد على الساعة العاشرة، سيتابع الطيب بدوره تطور الأغاني العالمية.

مومو في الكان:

بمناسبة انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، خصصت هيت راديو برمجة خاصة من أجل تشجيع المنتخب الوطني في مختلف مبارياته. وسيطلّ مومو، خلال فترة الكان، في فقرة يومية سينقل عبرها أجواء هذه التظاهرة القارية، وحواراته مع اللاعبين والمسؤولين، فضلا عن لقاءاته مع المشجعين المغاربة.

“الصيف مع هيت راديو” يصل سنته الثالثة

بعد النجاح الذي حققته النسختين الأولى والثانية، تعود عملية “الصيف مع هيت راديو” من جديد هذه السنة، لتضرب موعدا مع المغاربة في جولة ستلف عددا من المناطق المغربية، وستقطع أزيد من 7 آلاف كيلومتر.

و في هذا الإطار، تدعو الإذاعة مستمعيها لمشاركة صورهم الصيفية على شبكاتهم الاجتماعية مع علامة # SayfM3aHITRADIO. في النهاية ، يتم الفوز بجوائز يوميًا اعتبارًا من 8 يوليو.

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