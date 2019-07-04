حصري .. الطالبي العلمي يتفاوض لإسعاد الجماهير المغربية

لبنى ابروك - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن وزير الشبيبة والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، يجري مفاوضات لإسعاد الملايين من الجماهير المغربية.

وأفاد ذات المصدر، أن وزير الرياضة حل بالعاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة تداريب المنتخب المغربي وحضور مباراة يوم غذ الجمعة مع منتخب البنين، وكذا للتفاوض بهدف تمكين الجماهير المغربية من متابعة مباريات كأس الامم الافريقية.

هذا ويشار الى أن الطالبي العلمي حضر برفقة نظيره المصري، الى المباراة التي جمعت المنتخب المغربي أمام منتخب ناميبيا، يوم الاحد الماضي، بملعب السلام بالقاهرة والتي انتهت بفوز “أسود الأطلس”.

وبادر الطالبي العلمي، منذ بداية “الكان” الى اتخاذ عدد من القرارات لتمكين الجماهير المغربية من متابعة مباريات الأسود، وفي مقدمتها التوقيع على اتفاقية مع الجامعة الملكية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية، لطرح تذاكر بأثمنة تفضيلية للسفر الى أرض الكنانة وحضور المباريات.

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