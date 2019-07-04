رونار يكشف عن حظوظ الأحمدي في المشاركة في الغد

نُشر بتاريخ :  2019-07-04 - 12:15
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ادريس دحني - هبة بريس

رد هيرفي رونار عن سؤال صحفي حول امكانية اعتماده على كريم الأحمدي في مباراة الغد أمام بينين , حيث قال أنه قد يغيب بسبب مشكل بسيط في العضلة , وانه يواصل التدرب والعلاج لاستعادة لياقته البدنية كاملة .

وقال رونار بأنه سيحسم الأمر مع الطاقم الطبي , ليقرر بعدها أن كان كريم الأحمدي جاهزا للمباراة أم لا .

واجرى الناخب الوطني هيرفي رونار ندوة صحفية على هامش المباراة التي ستجمعه بالبينين يوم غد وذلك وفقا للوائح الاتحاد الافريقي , حيث تطرق المدرب الفرنسي لأخر استعدادات العناصر الوطنية , وطالب اللاعبين بالقتالية وعدم استصغار الخصم .

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