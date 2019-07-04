بوصوفة يتوجس من درجات الحرارة ويشيد بالمنتخب الجزائري

ادريس دحني - هبة بريس

توجس متوسط ميدان المنتخب المغربي مبارك بوصوفة من موعد مواجهة أسود أطلس لمنتخب بنين في افتتاح مباريات دور الستة عشر من بطولة توتال أمم أفريقيا 2019 , والذي سيعرف درجة حرارة مرتفعة مقارنة بباقي المباريات التي ستجرى ليلا , حيث قال “التوقيت يجعل المباراة أصعب، درجة الحرارة تبقى مرتفعة، لذلك يجب مضاعفة المجهود، نحاول التأقلم على درجة الحرارة رغم أنها مسألة صعبة، على أية حال في الشوط الثاني ستكون درجة الحرارة ألطف”.

وأكد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة ان اللاعبين واعون بالمسؤلية الملقاة على عاتقهم , حيث قال ” نحن هنا من أجل بلدنا لذلك تلك المباراة تبقى في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونسعى لتحقيق التأهل ومواصلة المشوار القاري”.

وأشاد مبارك بوصوفة بالمنتخب الجزائري الشقيق حيث أكد أنه منتخب قوي للغاية ويمتلك تركيبة بشرية ممتازة، تضم لاعبين مميزين كرياض محرز وإبراهيمي، وبإمكان محاربي الصحراء الذهاب بعيدا في المسابقة .

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