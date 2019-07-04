شبهات التلاعبات تطال كأس امم إفريقيا ومنتخب مهدد بالإستبعاد والتوقيف

ادريس دحني - هبة بريس

كشفت تقارير اعلامية أن الاتحتد الافريقي يقوم بالتحقيق في شبهة التلاعب في نتيجة مباراة الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي , والتي انتهت لصالح الكونغو برباعية برسم أخر جولات المجموعة الأولى من كأس الامم الافريقية .

ونشرت صحيفة “كيك أوف ” الجنوب افريقية أن المنتخب الكونغولي بات مهدد بالاستبعاد في حال تأكد تلاعب الحارس في نتيجة المباراة , حيث نقلت عن وسائل اعلام ملغاشية أن مالك نادي مازيمبي مويس ماتومبي المثير للجدل عرض مبلغ مالي مهم على الحارس من أجل تسهيل مهمة الكونغوليين في التسجيل .

وأضافت أن البنك المصري رفض تفعيل تحويل مالي للحساب البنكي للحارس , لتؤكد أن المنتخب الكونغولي مهدد بالاستبعاد وتسديد غرامة مالية كبيرة للكاف .

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