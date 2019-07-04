أمزازي: أزيد من ألفي أطروحة دكتوراه تناقش سنويا

هبة بريس

أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن حوالي 34 ألفا و392 من طلبة الدكتوراه ينخرطون حاليا في مجال البحث العلمي بالمغرب.

وأوضح أمزازي، في كلمة خلال حفل تسليم جوائز “تميز البحث العلمي في المغرب”، مساء أمس الأربعاء، بالرباط، أن هذا العدد ارتفع بنسبة 20 بالمائة ما بين 2016 و2018، في حين ارتفع عدد الأطروحات بنسبة 35 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وذكر الوزير، أنه تتم مناقشة أزيد من ألفي أطروحة دكتوراه سنويا في 63 مركزا للدكتوراه و1400 مؤسسة للبحث.

وفي ما يتعلق ببرنامج الإنتاج العلمي، لفت أمزازي الى أن الباحثين المغاربة يسهمون بحوالي 7000 منشور علمي سنويا مصنف ضمن قاعدة بيانات المجلات المحكمة، أي بارتفاع بأزيد من 50 بالمائة ما بين 2015 و2017، مما يمثل معدلا إجماليا على الصعيد الوطني يقدر بـ 0,5 منشورا لكل باحث سنويا، بالنسبة لمجموع الأساتذة الباحثين.

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