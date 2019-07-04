رونار يحذر من استصغار الخصم ويؤكد جاهزية الأسود لمواجهة البينين

نُشر بتاريخ :  2019-07-04 - 11:30
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ادريس دحني - هبة سبور

حذر هيرفي رونار من سقوط اللاعبين في فخ استصغار المنافس , حبث أثنى على مسار منتخب بينين في المنافسة خاصة أنه ضمن التأهل في مجموعة تضم كل الكاميرون وغانا بدون أن يتعرض للهزيمة .

وأكد رونار على جاهزية العناصر الوطنية لمباراة البنين , وذلك في الندوة الصحفية التي عقدها قبل قليل , والتي تجرى يوم قبل يوم من موعد المباراة وفق للوائح الكاف , حيث رد المدرب الفرنسي على اسئلة الصحفيين والتي تمحورت حول مسار المنتخب المغربي في البطولة واستعداداته للمباراة المقبلة .

وقد كان في رفقة رونار افضل لاعب في المباراة السابقة مبارك بوصوفة , والذي أكد بدوره ان كل اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز والذهاب بعيدا في هذه الكأس خاصة وان المعنويات جد مرتفعة بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بجمع 9 نقط مهمة اعطت شحنة معنوية مهمة للعناصر الوطنية للذهاب بعيدا في المنافسة الافريقية.

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