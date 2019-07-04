منحة مغرية للاعبي بينين للفوز على المغرب

هبة سبور

رصد الاتحاد البينيني لكرة القدم مكافآت مغرية للاعبين من أجل تحقيق الفوز على المنتخب المغربي، خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين يوم الجمعة المقبل بملعب السلام , برسم ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 ,

وأكدت مصادر صحفية محلية أن الاتحاد البينين قرر تخصيص مبالغ مالية مغرية للاعبين من أجل تجاوز عقبة المنتخب المغربي والوصول لدور ربع نهائي البطولة .

وصعد المنتخب المغرب إلى دور ثمن النهائي عقب تصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، في حين حقق المنتخب البينيني، مفاجأة كبرى بالتأهل إلى ثمن النهائي عقب احتلاله المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط في مجموعة تضم غانا والكاميرون .

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