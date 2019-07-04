اجتماع بواشنطن لمجموعة العمل الأمني للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب

هبة بريس

في إطار الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، انعقد، الأربعاء بواشنطن، اجتماع لمجموعة العمل الأمني المحدثة في إطار هذا الحوار، وذلك بهدف تعزيز جهود التعاون في هذا المجال بين البلدين.

وشارك في هذا الاجتماع وفد مغربي هام يمثل قطاعات وزارية مختلفة، بحضور سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة، للا جمالة العلوي.

ومكن الاجتماع الوفدين من بحث سبل تعزيز برامج التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتبادل، خاصة تلك المرتبطة بالتعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0