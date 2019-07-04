بوركينافاسو توشح سفير المغرب بوسام ضابط من درجة فارس

هبة بريس

وشح السفير المغربي في وغادوغو، عميد السلك الدبلوماسي في بوركينا فاسو، فرحات بوعزة، بوسام ضابط من درجة فارس. الوسام الأعلى درجة في بوركينا فاسو، حيث يكافئ الاستحقاق الشخصي والخدمات البارزة المقدمة للأمة.ُ

ونظم وزير الشؤون الخارجية والتعاون لبوركينافاسو، ألفا باري، مساء الثلاثاء 2 يوليوز، حفل وداع، على شرف بوعزة، عقب انتهاء مهمته التي قضى فيها ثمان سنوات من الخدمة ببوركينا فاسو، وذلك بحضور عدد من الشخصيات، من مستشاري الرئيس البوركينابي، والعديد من السفراء المعتمدين في هذا البلد وموظفي التمثيل الدبلوماسي للمملكة بواغادوغو.

وأشرف على توشيح الدبلوماسي المغربي رئيس الدبلوماسية البوركينابية الذي أعرب عن امتنان بلاده للعمل الدبلوماسي الذي قام به السيد بوعزة طوال فترة إقامته في بوركينا فاسو.

وأشاد باري، خلال هذا الحفل، بالعمل الدؤوب الذي يقوم به الملك محمد السادس لفائدة بوركينا فاسو والبلدان الأخرى في القارة الإفريقية، في إطار التعاون الفاعل والمثمر ما بين بلدان الجنوب.

وذكر بأن التعاون بين بوركينا فاسو والمغرب بلغ “مستوى جيدا، مردفا، “نحن مرتبطون بعشرين اتفاقية تعاون تغطي جميع المجالات تقريبا”، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في حصة المنح الدراسية التي تمنحها المملكة المغربية للطلبة البوركينابيين الراغبين في مواصلة دراساتهم بالجامعات والمدارس العليا بالمملكة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية البوركينابية “أنا مقتنع بأن المغرب سيظل دائما شريكا مميزا لبوركينا فاسو”، داعيا، في هذا الإطار، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

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