الكاف يختار هدف النصيري من بين الخمسة الأفضل في الكان

نُشر بتاريخ :  2019-07-04 - 09:15
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، هدف الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب ليغانيس الإسباني لكرة القدم، ضمن 5 الأفضل في دور المجموعات من النسخة 32 من نهائيات كأس إفريقيا المقامة حاليا بمصر إلى غاية 19 من الشهر الجاري.

وجاء في المركز الأول، هدف الدولي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وفي المركز الثاني، الجزائري آدم أوناس، ضد تنزانيا، أما المركز الثالث فكان فعاد إلى الكيني ميكائيل أوتونغا في مباراة كينيا وتنزانيا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة، والمركز الرابع احتله بد الله ديابي من منتخب مالي.

يشار إلى أن هدف النصيري كان في مرمى منتخب الكوت ديفوار (1-0)، برسم الجولة الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

رونار من رجل قمامة إلى مدرب ناجح في سماء المستديرة

كشف هيرفي رونار عن قصته المثيرة والمؤثرة في نفس الوقت , بعدما تحول من جامع للقمامة إلى واح…