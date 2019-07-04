الكاف يختار هدف النصيري من بين الخمسة الأفضل في الكان

هبة سبور

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، هدف الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب ليغانيس الإسباني لكرة القدم، ضمن 5 الأفضل في دور المجموعات من النسخة 32 من نهائيات كأس إفريقيا المقامة حاليا بمصر إلى غاية 19 من الشهر الجاري.

وجاء في المركز الأول، هدف الدولي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وفي المركز الثاني، الجزائري آدم أوناس، ضد تنزانيا، أما المركز الثالث فكان فعاد إلى الكيني ميكائيل أوتونغا في مباراة كينيا وتنزانيا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة، والمركز الرابع احتله بد الله ديابي من منتخب مالي.

يشار إلى أن هدف النصيري كان في مرمى منتخب الكوت ديفوار (1-0)، برسم الجولة الثانية.

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