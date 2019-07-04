انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة الحكومية لعلم المحيطات لليونسكو

هبة بريس

انتخب المغرب الاربعاء 03 يوليوز نائبا لرئيس اللجنة الحكومية لعلم المحيطات لليونيسكو، وحاز ترشيح المغرب على الاجماع ضمن المجموعة الانتخابية الخامسة للجنة، والتي تضم البلدان العربية والافريقية.

فقد تم انتخاب الخبير المغربي كريم حلمي، مدير الابحاث، ورئيس قسم علم المحيطات بالمعهد الوطني للبحث في المجال البحري ، بتزكية 118 دولة خلال الدورة الثلاثين لجمعية لجنة علم المحيطات.

وسبق انتخاب المغرب بالتزكية نائبا لرئيس هذه اللجنة، بانتخاب الارجنتيني في شخص الخبير ارييل ترواسي في منصب الرئيس .

وبانتخابه نائبا لرئيس اللجنة ، يحصل المغرب تلقائيا على عضوية المجلس التنفيذي للجنة برسم المجموعة الانتخابية الخامسة.

وتضم لائحة البلدان الاخرى لهذه المجموعة التي تم انتخابها بالمجلس التنفيذي للجنة، كلا من مصر وسلطنة عمان والكويت وكوتديفوار وكينيا ومدغشقر والسينغال وجنوب افريقيا.

وتعمل اللجنة الدولية لعلم المحيطات مع البلدان الاعضاء من اجل تيسير التعاون الدولي وتنسيق البرامج في ميدان البحث والمراقبة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، والتخفيف من المخاطر، وتطوير القدرات، من اجل فهم وضمان تدبير فعال لموارد المحيطات والمناطق الساحلية.

ويعكس هذا الانتخاب الجديد للمغرب في هيئات اليونسكو ، بشكل واضح الثقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة المغربية سواء داخل هذه المنظمة او داخل منظومة الامم المتحدة برمتها.

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