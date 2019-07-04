طقس الخميس .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الخميس 04 يوليوز، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة بقطرات مطرية أحيانا رعدية فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس المتوسط، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. ومن المحتمل أيضا هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة شمالية، وأحيانا غربية بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والشرق وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 29 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والسهول وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 39 و44 درجة بكل من أقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الواجهة الأطلسية.

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