برلماني إيراني: اقتصاد البلاد يدار حاليا دون نفط

هبة بريس ـ وكالات

أكد غلام رضا شرفي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، أن الحظر النفطي أثبت أن بالإمكان إدارة البلاد بدون عائدات النفط.

وأضاف غلام رضا شرفي، في تصريح لـ “وكالة أنباء فارس” أنه ينبغي تعزيز عائدات الزراعة والصناعات التكميلية كبديل للعائدات النفطية.

وأشار عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، إلى مطالبة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بإخراج العائدات النفطية من الميزانية الجارية.

وقال في السياق: “من المؤكد أن هناك حلا عمليا وعلميا لما يراه قائد الثورة من مصلحة بشأن الاقتصاد”.

وتابع قائلا إن هذه الحلول ينبغي أن تنال اهتمام مسؤولي الحكومة، ليتمكنوا من تطبيقها 100%، مبينا أن إيران تدار حاليا في ظروف حظر النفط، وهذا يثبت أنه يمكن إدارة الاقتصاد حتى بدون النفط.

وصرح البرلماني بأن إيران بلد كبير، يتمتع بميزة في مختلف الصناعات، وإذا تمكنت الحكومة من تحويل أنظارها عن النفط، وركزت على القطاعات الأخرى، يمكنها أن توفر عائدات بالعملة الصعبة التي تحتاجها حتى بدون بيع برميل واحد من النفط.

وأفاد رضا شرفي أيضا بإمكانية تحقيق عائدات جيدة من الضرائب، حيث قال في هذا المجال: “عندما تتجه البلاد نحو الإنتاج وازدهاره، واعتماد الشفافية، فمن المتوقع أن تزداد عائدات الضرائب التي من شأنها أن تساعد الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد”.

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