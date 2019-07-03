بسبب الاقصاء …المجتمع المدني بخريبكة غاضب من مجلس ” مجاهد “

هبة بريس ـ خريبكة

أعلنت جمعية مغرب المستقبل عن “تنديدها واستيائها لما وصفته بالإقصاء والإجحاف الذي يتعرض له إقليم خريبكة من مجلس جهة بني ملال خنيفرة”، وذلك في بيان لها .

وقالت ذات الجهة إنها استقبلت جدول أعمال مجلس جهة بني ملال خنيفرة لدورة يوليوز الجاري بالكثير من “الاستياء”، بسبب إقصائه لإقليم خريبكة، مع العلم أن جدول الأعمال يضم 59 نقطة تهم مشاريع تنموية بالجهة.

ودعا بيان الجمعية مجلس الجهة، الذي يترأسه ابراهيم مجاهد عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى اعتبار إقليم خريبكة مثله مثل كل أقاليم الجهة، مشيرا الى ضعف بنيته التحتية وقله المرافق العمومية وارتفاع نسبة البطالة والإقصاء وغيرها من مظاهر التهميش.

وطالبت الجمعية منتخبي خريبكة وبرلماني الإقليم بالتفاعل بشكل ايجابي مع احتياجات وهموم الإقليم، داعية والي الجهة بالوقوف على “هذا المشكل الذي يمس التماسك الاجتماعي والتنموي بالجهة”.

ودعا التنظيم كل الضمائر الحية في الجهة من اعلاميين وفعاليات مجتمع مدني وسياسيين والساكنة المحلية لإقليم خريبكة “للتفاعل لما فيه صالح الإقليم والجهة والوطن.

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