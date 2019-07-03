استقبال التلميذة هناء صاحبة اعلى معدل وطني بولاية جهة مراكش اسفي

ضاهر محمد: مراكش

خص كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، التلميذة هناء الشقاف، صاحبة أعلى معدل وطني بالتعليم العمومي في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2019)، باستقبال خاص بمكتبه، مساء يوم امس الثلاثاء 2 يوليوز 2019.

كان ذلك بحضور مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وسالم المسعودي، المدير الإقليمي لمراكش، وأب وأم التلميذة المحتفى بها، ومدير ثانوية الزرقطوني التأهيلية التي حظيت بهذا التميز.

وخلال هذه المناسبة التي تحتفي بالتميز وتشجع الاجتهاد والمثابرة، عبر الوالي عن سعادته بهذه المحطة المشرقة، منوها بالنتائج المشرفة التي حققتها الجهة، ومشيدا بالمجهود الفردي الكبير للتلميذة هناء الشقاف التي خلقت الحدث بحصولها على أعلى معدل وطني في البكالوريا خلال الدورة العادية، على مستوى التعليم العمومي، ومثمنا العمل الجاد للأستاذات والأساتذة وكافة الأطر الإدارية والتربوية.

وبعد تقديمه للعديد من النصائح والتوجيهات القيمة حول المسارات التعليمية المستقبلية والاختيارات الوجيهة المتاحة، استمع الوالي لمقترحات التلميذة المتوجة ومشروعها المستقبلي الذي تطمح من خلاله إلى تحقيق أمنياتها.

وقد أدخلت هذه المبادرة الفرح والسرور على نفس التلميذة المتفوقة في هذا الاستحقاق الوطني الهام واستحسنتها باعتزاز وافتخار عائلتها وكافة مكونات التربية والتكوين بثانوية الزرقطوني التأهيلية

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