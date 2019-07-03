مكناس.. العثور على جثة ضابط صف في القوات المسلحة

نُشر بتاريخ :  2019-07-03 - 20:32
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ع محياوي - هبة بريس

اهتزت مدينة مكناس فجر اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها ضابط صف في القوات المسلحة برتبة مقدم مساعد

وقالت مصادر هبة بريس ان الهالك الذي ينحدر من مدينة فاس ويشتغل بالعاصمة الادارية الرباط وجد قرب محطة القطار الأمير عبد القادر ، وتجري التحقيقات الامنية الموسعة للوصول الى الفاعل الحقيقي .

وفور علمها بالحادث هرعت مختلف الأجهزة الأمنية للقيام بالمتعين ،وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس قصد التشريح الطبي لمعرفة حيثيات الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة

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