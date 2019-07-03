توقيف متورطين في سرقة اغطية قنوات الصرف الصحي بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الدائرة السابعة زوال اليوم، من توقيف شخصين متلبسين بسرقة اغطية قنوات الصرف الصحي بحي الفردوس بمقاطعة جليز.

وتمت عملية الاقاف، بعد توصل عناصر الامن بمعلومات دقيقة عن مكان توجد المعنيين، حيث تم توقيفهم فيما تم حجز العديد من بالوعات الصرف الصحي المسروقة، وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى عربة مجرورة بحوزة الموقوفين الذين تم اقتيادهما إلى مقر الدائرة الأمنية للتحقيق معهما.

هذا وجرى وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تواصل العناصر الأمنية أبحاثها للوصول إلى شركاء آخرين ينشطون ضمن هذه الشبكة.

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