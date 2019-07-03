الكاف يعين حكم مثير للجدل لمباراة المغرب ضد بينين

ادريس دحني - هبة سبور

عين الاتحاد الافريقي طاقم تحكيمي يقوده الأنغولي هيلدر مارتينز لقيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد البينين برسم ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية , التي ستجرى يوم الجمعة على الساعة الخامسة بالتوقيت المصري , الرابعة بالتوقيت المغربي .

وسيساعد الحكم في هذه المهمة كل من مواطنه دو سانتوس، والإيريتيري تيسفجيرس بيرهي، والسنغالي ماكيت ندياي حكما رابعا، ليؤكد بذلك تعويله المستمر على خدمات هذا الحكم في الفترة الأخيرة، رغم الكثير من الجدل الذي أثارته صافرته.

وكان الحكم هيلدر مارتينز، ذو 42 عاما، قد أثار الجدل في مباراة حسنية أكادير , ضد الزمالك بدور ربع كأس الكونفدرالية بعد تغاضيه رفقة مساعده الثاني، عن هدف صحيح للفريق السوسي أمام الزمالك المصري، بعد تجاوز الكرة بشكل كلي لخط المرمى.

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