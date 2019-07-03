الملك يهنئ الرئيس التونسي على إثر مغادرته المستشفى

هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على إثر مغادرته المستشفى.

ومما جاء في برقية الملك للرئيس التونسي “علمت بعميق الارتياح والسرور بنبإ مغادرتكم المستشفى، وإني لأحمد الله عز وجل على النتائج المطمئنة للعلاجات الطبية التي تلقيتموها”.

وأضاف الملك “وإذ أعبر لكم عن تعاطفي الكامل وتضامني مع فخامتكم إزاء ما ألم بكم، لأدعوه سبحانه وتعالى أن يمن عليكم باستعادة كامل عافيتكم، حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للشعب التونسي الشقيق صوب ما ينشده من تقدم وازدهار في ظل الأمن والاستقرار”.

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