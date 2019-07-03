شراكة بين الجيش و”مكتب سكك الحديد” تسهل تنقل قدماء العسكر

هبة بريس ـ الرباط

تم يومه الأربعاء 3 يوليوز 2019 بمقر إدارة الدفاع الوطني إبرام اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، يستفيد بموجبها متقاعدو الجيش و دويهم من تخفيضات مهمة من أجل التنقل عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.

و قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة، والسيد الكولونيل ماجور محمد غانم مدير مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين من جهة أخرى، خلال حفل ترأسه السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني و بحضور عدد من الضباط السامين للقوات المسلحة الملكية وكذا مسؤولين من المكتب الوطني للسكك الحديدية.

– تخفيضات بنسبة %75

من خلال هذا الاتفاق سيتمكن أرامل الشهداء وأبنائهم وأيضا مكفولي الأمة الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو حتى سن 26 بالنسبة لأولئك الذين يتابعون دراستهم ، وكذلك الجرحى والعائدين من الأسر بما في ذلك أزواجهم وأطفالهم ، (سيتمكنون) من الاستفادة من تخفيضات بنسبة 75٪ على أسعار تذاكر القطارات.

– تخفيضات بنسبة %50

أما بالنسبة لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وكذلك أراملهم وأزواجهم وأطفالهم، فسيتم منحهم، وفقًا لشروط الاتفاقية ، تخفيضًا بنسبة 50٪ على أسعار تذاكر القطارات. كما سيستفيد من هذا التخفيض متقاعدو ادارة الدفاع الوطني وأراملهم وأزواجهم وكذا أطفالهم.

وتجدر الإشارة إلى أن التخفيضات تهم الدرجة الأولى والثانية للقطارات و تحدد حسب السعر المتاح في وقت شراء التذكرة. كما أنها تهم جميع القطارات عالية السرعة “البراق” مع إلزامية حجز الأماكن، وأيضا جميع قطارات الخطوط مع أو بدون إلزامية الحجز. كما تهم هذه التخفيضات أيضا جميع القطارات المكوكية ، خارج أوقات الذروة ، المتداولة على محور الدار البيضاء – القنيطرة. وتعرف هاته القطارات فترات الذروة من 06:00 حتى 09:00 ومن 15:00 إلى 19:00.

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