بونو : كل المنتخبات يمكن أن تفاجئنا ,سنفعل ما يلزم للتأهل

ادريس دحني - هبة سبور

حذر ياسين بونو من خطورة منتخب بينين وذلك في تصريح خص به وسائل الاعلام حيث قال ” كل المنتخبات يمكن أن العب بطريقة يمكن أن تفاجئك , نحن مستعدون , وسنفعل كل ما يلزم من أجل التأهل ”

وجاء تصريح بونو موازيا لتصريح رومان سايس والذي أكد بدوره على ضروره احترام الخصم وعدم استصغاره , وأشار الى أن منتخب بينين انه لم يتأهل لهذا الدور بالصدفة وإنما ضمن مجموعة صعبة تضم كل من الكاميرون وغانا , كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة .

وخاض المنتخب الوطني المغربي اول حصة تدريبية إستعدادا لمواجهة البينين برسم دور ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية , وذلك بملعب تداريب فندق حرس الحدود بالقاهرة , حيث عرفت تواجد جميع عناصره بحيث عاد الأحمدي وبوطيب للتداريب الفردية في حين انضم لهما أشرف حكيمي , أما باقي العناصر فتدربو بشكل عادي وجماعي .

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