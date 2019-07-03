سايس : حققنا الأهم بالتأهل وسنستعد بقوة لمباراة بينين

ادريس دحني - هبة بريس

اجرى المنتخب الوطني المغربي اول حصة تدريبية إستعدادا لمواجهة البينين برسم دور ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية , وذلك بملعب تداريب فندق حرس الحدود بالقاهرة .

وأدلى رومان سايس بتصريح صحفي حول المواجهة المقبلة للأسود , حيث أكد أن العناصر الوطنية حققت الهدف الأول وهو التأهل لدور الثمن كمتصدر , بالرغم من الصعوبة التي واجهها المنتخب المغربي في بعض المباريات , قبل أن يضيف بأن الدور الثاني يكون اقصائي وعليه يلزمه الإعداد جيدا .

وأثنى سايس على منتخب البينين حيث قال انه لم يتأهل لهذا الدور بالصدفة وإنما ضمن مجموعة صعبة تضم كل من الكاميرون وغانا , كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة .

وأضاف أن على اللاعبين الاستعداد جيدا وعدم الاستهانة بالخصم , لأن منتخب بينين يتوفر على لاعبين يمارسون في دوريات كبرى .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0