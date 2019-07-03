ممارسات لـ”إسرائيل” تؤجل نهائي كأس فلسطين

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين للموسم الحالي (2018-2019)، بين فريقي “مركز شباب بلاطة” (نابلس شمالي الضفة)، و”خدمات رفح” (قطاع غزة)، إلى أجل غير مسمى.

وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة في بيان صحفي تابعه “الخليج أونلاين”: إن التأجيل سببه “رفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح لدخول وفد نادي (خدمات رفح) إلى الضفة، بذريعة أسباب أمنية”.

وأشار إلى أن التأجيل كان نتيجة “التدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأساسي في لعب كرة القدم”.

وأوضح بيان اتحاد الكرة أنه “من بين 35 شخصاً يشكلون بعثة نادي خدمات رفح، تمت الموافقة على أربعة أشخاص فقط، وهم رئيس النادي ونائب الرئيس وطبيب البعثة ولاعب واحد فقط”.

وأكد أن مباراة نهائي كأس فلسطين مباراة “تجمع بين بطل الكأس في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وبطل الكأس بالمحافظات الجنوبية (غزة)”، لكن قيود الاحتلال تجعل من “شبه المستحيل عقد المباراة في كل عام، ويبدو أن الاحتلال مصمم هذا العام على عدم إجراء المباراة على الإطلاق”.

ودعا الاتحاد الفلسطيني “الفيفا” والاتحادات الدولية لمساعدته على حماية حقه في لعب كرة القدم، والتزامه تنظيم مسابقات وطنية والمشاركة في المسابقات الدولية؛ وذلك باتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن كرة القدم تُلعب في فلسطين دون عائق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0