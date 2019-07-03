جديد الحالة الصحية للاعبين بعد أول حصة تدريبية استعدادا لملاقاة البينين

نُشر بتاريخ :  2019-07-03 - 18:13
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ادريس دحني - هبة بريس

استأنف المنتخب الوطني المغربي اليوم الأربعاء تداريبه استعدادا لمواجهة منتخب البنين، بعد يوم من الراحة اعطاه المدرب الفرنسي للاعبين عقب التأهل لدور الثمن بالعلامة الكاملة .

وأجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية على أرضية ملعب فندق حرس الحدود , بتواجد جميع اللاعبين باستثناء أشرف حاكيمي الذي اكتفى بتداريب انفرادية رفقة المعد البدني , من أجل إزالة العياء بعد المجهود البدني الكبير الذي بدله في البطولة خصوصا أنه عائد من الاصابة ولم يسترجع لياقته البدنية كاملة .

وعرفت التداريب عودة كل من المهاجم خالد بوطيب و كريم الأحمدي , بعد تعافيهما بشكل كلي من الإصابة التي كانا قد تعرضا لها في وقت سابق.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بونو : كل المنتخبات يمكن أن تفاجئنا ,سنفعل ما يلزم للتأهل

حذر ياسين بونو من خطورة منتخب بينين وذلك في تصريح خص به وسائل الاعلام حيث قال ” كل ا…