مدرب بينين : سنواجه منتخب مرشح للفوز بالكأس القارية

ادريس دحني - هبة بريس

أشاد مدرب منتخب البينين ميشال بالمنتخب الوطني المغربي واعتبره من أحدى أقوى منتخبات القارة ومن المرشحين للفوز باللقب القاري , وجاء هذا في سؤاله عن حظوظ فريقه في مواصلة المشوار في كأس أمم افريقيا , حيث أكد أنه سعيد بما حققه وتحدوه رغبة كبيرة في المضي قدما بالرغم من صعوبة المهمة .

وأضاف أنه يشعر بالفرحة بالتأهل وفخور جدا بلاعبيه الشباب بعد القتالية التي أبانو اعليها , وأكد أنه يعلم جيدا أنه سيواجه منافسا من العيار الثقيل، ومصنف في خانة الكبار في كرة القدم الإفريقية، لكن ورغم ذلك لديه رغبة كبيرة في الذهاب بعيدا في هذه المنافسات قدر الإمكان، بحيث سيحاول تفادي الإقصاء المبكر

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0