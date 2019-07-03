سبب مجهول يشل حركة منصات “زوكربيرغ”

هبة بريس ـ وكالات

تعطلت بعض خدمات تطبيقي “واتساب” و”إنستغرام” و”فيسبوك” لدى المستخدمين حول العالم، في حين لم تعرف الأسباب.

وفق ما ذكر مستخدمون على منصات تواصل اجتماعي أخرى على رأسها “تويتر”، فإنهم لاحظوا عطلاً في بعض خدمات المنصات الثلاث الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته “داو ديتيكتور”، فإن الأعطال تم الإبلاغ عنها من قبل مستخدمين في دول أوروبية كالمملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة.

ولم يتم بعد الكشف عن سبب تعطل تلك الخدمات، في حين أبلغ المستخدمون عن شكاوى مختلفة، من بينها توقف المنشورات والتطبيق والدخول إليه.

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