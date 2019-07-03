بعد تدخل المدير الاقليمي .. حارسة عامة بثانوية بالرباط تتنازل لمدير نعتها ب”الحمارة”

هبة بريس

على اثر الواقعة التي شهدتها ثانوية مولاي علي الشريف بتمارة، والتي تتعلق بتهجم مديرها على حارسة عامة بالسب والشتم بألفاظ نابية.

علمت هبة بريس أن الحارسة العامة، أن المدير الاقليمي الصخيرات تمارة، تدخل بشكل شخصي لابرام صلح بين الطرفين، وحث المعنية بالأمر على تقديم تنازل لفائدة المشتكى به.

وأكدت المعنية بالأمر، في اتصال هاتفي مع هبة بريس، واقعة تعرضها للاعتداء اللفظي من قبل المدير الذي نعتها ب”الحمارة”، مشيرة الى أن تحركات وقرارات هذا الأخير تتصف بالارتجالية بعيدا عن القواعد الإدارية التي تعتمد الضبط وتحتاج الدقة.

وأضافت ذات المتحدثة، أنها تراجعت عن مقاضاة المدير استجابة للضمير المهني وللرسالة النبيلة وللقيادة الرشيدة لمدير المديرية الإقليمية الصخيرات ولزملائها بالمؤسسة وكذا جمعية أباء وأمهات التلاميذ.

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