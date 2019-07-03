البيت الأبيض: سنعلن عن الخطوات التالية لـ”صفقة القرن” قريبا

هبة بريس - وكالات

ستصدر الولايات المتحدة قريباً الخطوات التالية من خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إن إدارة ترامب ستصدر قريباً المزيد من المعلومات فيما يتعلق بخطتها لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حسبما ذكرت i24News.

وحسب “رويترز”، قال جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “معجب جدا” بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف ألمح كوشنر أيضا إلى أن خطة السلام الأمريكية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل.

قدم مستشار رئيس الولايات المتحدة ، جاريد كوشنر، في 25 يونيو، المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط التي وضعتها الولايات المتحدة، والتي وصفتها وسائل الإعلام العربية بأنها “صفقة القرن”.

و وفقًا لهذه الخطة، من المقرر استثمار 50 مليار دولار على مدار عقد من الزمن في التنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة، وكذلك في تكاملها.

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