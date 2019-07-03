تعيين المخرجة مريم التوزاني ضمن أعضاء أكاديمية الأوسكار

هبة بريس

عينت المخرجة المغربية مريم التوزاني كعضو ضمن “أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة”، التي تقدم جوائز الأوسكار المرموقة، ضمن لائحة ضمت 842 عضوا نصفها من النساء، لاختيار الأفلام والممثلين المرشحين في المنافسة على التمثال الذهبي للأوسكار.

وانضمت مريم التوزاني التي عرض فيلمها الاول ”آدم” هذه السنة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، إلى كل من الممثل سعيد تغماوي و المخرج نبيل عيوش والمنتجة خديجة العلوي .

الجدير بالذكر أن المخرجة مريم التوزاني مدعوة للانضمام كعضو ضمن فئة كتاب السيناريو، مما يمكنها من اختيار المرشحين الفائزين في هذه الفئة لجوائز الاوسكار القادمة.

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