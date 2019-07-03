باريس تعتزم حظر الحافلات السياحية

هبة بريس - وكالات

أعلنت بلدية العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، أنها تعتزم حظر وصول الحافلات السياحية إلى وسط المدينة، لتحفيز الزائرين على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو استخدام وسائل النقل العام، بهدف التصدي للشكاوى المتعلقة بالمتاعب الناجمة عن السياحة الجماعية.

وقال نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار، لصحيفة (لو باريزيان)، إن الوضع في باريس ليس سيئا كما هو الحال في مدينة البندقية أو برشلونة اللتين تجتذبان أعدادا هائلة من السياح، ولكن الباريسيين يشعرون بالقلق منتدفق الحافلات السياحية.

ونقلت رويترز عن جريجوار قوله “لم نعد نريد الفوضى الكاملة للحافلات السياحية في باريس… لا أهلا ولا سهلا بالحافلات في قلب المدينة بعد الآن”.

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