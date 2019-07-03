وجدة.. المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس يكرم عدد من الفعاليات في جميع القطاعات‎

هبة بريس : أحمد المساعد

بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس وإحتفاء بتوقيعه لشراكة مع مصحة العرفان، نظم المركز بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة أمسية تكريمية لعدد من الفعاليات البارزة جهويا في جميع القطاعات.

وخلال كلمته بالمناسبة، رحب رشيد بشيري رئيس المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس بالحضور، ذاكرا اهم المحطات العملية للمركز في جانبه الحقوقي والسنة الحميدة التي تم نهجها في مجال الإعتراف بمجهودات الغير من خلال تكريم عدة فعاليات في شتى المجالات كعربون شكر لما تم تقديمه للوطن والمواطنين.

وعرف الحفل تكريم عدة شخصيات متميزة في عدة مجالات من أبرزهم في مجال القضاء فيصل الإدريسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أحمد أشني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أمينة افروخي رئيسة قطب بوزارة العدل، فتيحة غميض نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، المحامي محفوظ كيطوني، وفي مجال الصحة كل من الدكاترة الهبري شلقي، محمد جواد، هشام اليعقوبي، ريم العمراني، وفي المجال الديني عدلان بن تونس شيخ الطريقة العلاوية وعدد من شخصيات المجتمع المدني.

وتخللت الأمسية عرض فكاهي للكوميدي يوسف حامدي وكذلك إدراج شريط وثائقي عن مسار والمراحل التي قطعها المركز لأداء رسالته الحقوقية.

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