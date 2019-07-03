النمسا تحظر التدخين عن مواطنيها

هبة بريس - وكالات

حظر برلمان النمسا التدخين في الحانات والمطاعم منهيا سياسة رئيسية للحكومة اليمينية التي انهارت في الآونة الأخيرة والتي ألغت منع التدخين الذي كان معمولا به.

وكان قرار الحكومة السابقة قد أثار غضب دعاة الحفاظ على الصحة كما أثار ذهول كثير من السائحين الذين يريدون قضاء أمسيات خالية غالبا من التدخين في النمسا.

وقالت باميلا رندي-فاجنر زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه أمكن أخيرا تمرير قانون سيحسن حياة النمساويين.

وأشاد أيضا نشطاء في مجال الصحة بإجازة البرلمان لحظر التدخين الذي من المقرر أن يبدأ سريانه في نوفمبر.

ويتولى الأمور في النمسا حاليا حكومة تسيير أعمال من الموظفين المدنيين لحين إجراء انتخابات برلمانية يتوقع على نطاق واسع أنتكون في سبتمبر أيلول.

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