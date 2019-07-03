بسبب منح تراخيص لمعاهد “غير قانونية” .. أطباء الأسنان يهددون بمقاضاة وزارة أمزازي

هبة بريس - الرباط

هدد أبطاء الأسنان باللجوء الى القضاء، بسبب منح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، لتراخيص لمعاهد غير قانونية متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان.

وأفاد بلاغ تابع للفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، أنه تم رصد “عدة تراخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين ما تم تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن الشبه طبية، مشيرا الى أنه “أنه لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام والأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان، مما يجعل هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان وبشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان”.

واعتبرت الفيدرالية أن ممارسات المعاهد المذكورة اعتداء سافر على المهنة، وخرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه.

وأكدت الفيدرالية أن “هذا النوع من التكوين مجرم في جميع الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا، والحال ذاته بكل الدول العربية التي لا يوجد بها مثل هكذا معاهد بل لا تعرف ظاهرة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان”، مطالبة وزارة أمزازي باتخاذ “التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة والعمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون”.

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