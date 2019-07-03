هواوي Y9 برايم 2019 : يحقق ثورة تتخطى كل المألوف

هبة بريس

شاشة عرض خلابة وكاميرا قابلة للسحب تلقائيًا: إنهما من أروع الميزات التي تكرس تألق HUAWEI Y9 Prime 2019، ويعتبر أحدث مولود في سلسلة Y جوهرة تكنولوجية ومنتج لأي شخص يبحث عن تجربة مشاهدة غير مسبوقة.

شاشة عرض هواوي Ultra Fullview

لقد نجحت ميزات الجهاز بكل المقاييس على احتواء خصائص تثير الإعجاب، حيث يأتي هواوي Y9 برايم 2019 شاشة هواوي Ultra FullView Display 6,59 بوصة. كل ذلك مع خط تقسيم خاص يميز تصميمه عن تصميم جميع الهواتف الذكية الأخرى. ولا يقف إبهار الجزء الخلفي من الهاتف الذكي بفضل ملمس حريري خاص يلمع في الضوء والذي يسمح بالتمييز بين أدنى وأدق التفاصيل في الجزء الخلفي من الجهاز، ولكن شاشته الاستثنائية توفر أكثر من ذلك، إذ جاءت بأفق واسع للغاية.

هذا الشكل من التصميم فريد من نوعه في السوق: على الرغم من الإشاعات البعيدة عن الحقيقة والواقع، لن تتوقف هواوي عن مفاجأتنا. وفي هذا السياق يأتي جهاز HUAWEI Y9 Prime 2019 مثاليًا، حيث يمنحكم أبعادا مدهشة لمشاهدة صوركم ومشاهدة البرامج التلفزيونية أو الانصهار في الألعاب المفضلة لديكم دون حدود. ومع هذا الجهاز، تصبح الألوان مرة أخرى أكثر أصالة من أي وقت مضى. وبفضل شاشة FHD + ودقة 2340 × 1080 ، تلتقط الضوء بشكل أكثر كفاءة وتحسن الدقة والتباين يمكنكم الحصول على صور أكثر تفصيلاً.

وبطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي الاستمتاع بتجربة المشاهدة هذه إلى قضاء الكثير من الوقت أمام شاشة هاتفكم. رغم ذلك، ليس عليكم القلق بهذا الشأن، فهو حاصل على ترخيص معايير السلامة من TÜV Rheinland، حيث تقوم الشاشة بتنقية انبعاثات الضوء الأزرق الضار وتعدل بذكاء درجة حرارة اللون ومدى السطوع لحماية عيون المستخدم من الإجهاد.

أما بالنسبة لبطاريته، فهي توفر أفضل أداء في هذه الفئة مع 4000 مللي أمبير في الساعة ، مما يسمح لـ HUAWEI Y9 Prime 2019 بالاستمرار في أداء وظائفه طوال يوم كامل بفضل شحن واحد.

المزيد من عشاق كاميرا auto pop-up

إن السبب وراء الأداء المذهل لجهاز HUAWEI Y9 Prime 2019 هو أيضًا الكاميرا القابلة للسحب تلقائيًا. العدسة الأمامية بتقنية الذكاء الاصطناعي 16 MP غير مرئية تمامًا. تخرج في ثانية واحدة عندما تلتقطون صور ذاتية وتتراجع تلقائيا عند الانتهاء من ذلك.

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنكم حتى الحصول على التعرف الفوري والدقيق للمشاهد والأشياء من ثمانية سيناريوهات. بالنسبة لعشاق المؤثرات، تم تزويد الهاتف أيضًا بوظيفة لمس للصور ثلاثية الأبعاد: فهو يتيح لكم تحسين صوركم بجودة إضاءة نضاهى جودة الاستوديو.

بفضل الكاميرا الثلاثية في الخلف (16 ميغابيكسل، 8 ميغابكسل و 2 ميغابيكسل)، يضمن هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 صورًا واضحة جدا ودقيقة ليلًا ونهارًا. يمكنك أيضًا استخدام تسجيل فيديو بطيء الحركة بمعدل 480 إطارًا في الثانية و1/16 من السرعة العادية. مثالية لعيش لحظة لا تنسى.

مثل كل الهواتف الذكية من هواوي، يعمل HUAWEI Y9 Prime 2019 وفق نظام أندرويد ويقدم أفضل تجربة من غوغل.

يتوفر HUAWEI Y9 Prime 2019 في المغرب بثلاثة ألوان (أسود ليلي، والأزرق الياقوتي، والأخضر الزمردي) وهو متاح عبر الطلب المسبق منذ 27 يونيو. لكل طلب مسبق، سيحصل زبناء هواوي على Soundstone مجانًا.

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