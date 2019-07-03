“الطاس” توافق على طلب إدارة الوداد

هبة سبور – شفيق عنوري
وافقت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “الطاس” على الطلب الذي تقدمت به إدارة الوداد الرياضي، والقاضي بتأجيل آخر موعد لوضع دفوعاته في قضية “فضيحة رادس” إلى الـ11 من يوليوز الجاري.
وسبق للمحكمة أن وافقت على طلب إدارة الترجي، القاضي هو الآخر، بتأجيل آخر أجل لتسليم دفوعاته إلى الـ8 من يوليوز الجاري.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بخصوص “فضيحة رادس” قبل الـ30 من شهر يوليوز الجاري، من أجل تحديد مصير النهائي، إما بإقرار الترجي بطلا أو بمنح اللقب للوداد، أو بتزكية قرار “الكاف” وإعادة المباراة.
يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتجه إلى برمجة إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، في الأسبوع الأول من شهر عشت المقبل.
اعراب محمد
في 15:56
يرجى ان تكون الطاس عادلة حاى لا تتبنى حكم الكاف الذي اعتبر فقط الاختلال الامني دون اعتبار لباقي الحيثيات الاخرى كعدم وجود البار .والادعاء بعدم وصول قطع منه كذبا …والتهديد …ومحاولة ارشاء… وهذه التفاصيل التي اهملتها الكاف لحاجة قضيناها بتركها تنم عن تغاض فاضح.وهو الذي سيجعل الحكم العادل الرادع لكل اختلالات كرة القدم بافريقيا خاصة التحكيم هو ان تعلن الفريق المغربي متوجا بالبطولة ومعاقبة كل المتورطين في هذه الفضيحة كل بما نسب اليه.وغير هذا فهو ظلم بين بل مضاعف