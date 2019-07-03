“الطاس” توافق على طلب إدارة الوداد

هبة سبور – شفيق عنوري

وافقت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “الطاس” على الطلب الذي تقدمت به إدارة الوداد الرياضي، والقاضي بتأجيل آخر موعد لوضع دفوعاته في قضية “فضيحة رادس” إلى الـ11 من يوليوز الجاري.

وسبق للمحكمة أن وافقت على طلب إدارة الترجي، القاضي هو الآخر، بتأجيل آخر أجل لتسليم دفوعاته إلى الـ8 من يوليوز الجاري.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بخصوص “فضيحة رادس” قبل الـ30 من شهر يوليوز الجاري، من أجل تحديد مصير النهائي، إما بإقرار الترجي بطلا أو بمنح اللقب للوداد، أو بتزكية قرار “الكاف” وإعادة المباراة.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتجه إلى برمجة إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، في الأسبوع الأول من شهر عشت المقبل.

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