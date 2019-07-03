رئيس جماعة ترابية يتهم مستشارا جماعيا بإقليم سيدي بنور بالإساءة إليه على “الفايسبوك”

أحمد مصباح – الجديدة

بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، وضعت سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، مستشارا جماعيا تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث القضائي، بعد أن اتهمه رئيس جماعة ترابية بإقليم سيدي بنور، بالإساءة إليه وإلى زوجته، على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

هذا، وبعد انقضاء 24 ساعة عن الحراسة النظرية، أحالت الضابطة القضائية المشتكى به الموقوف، المستشار الجماعي، على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة، الذي قام بالإفراح عنه، ومتعه بالسراح المؤقت، فيما أعاد المسطرة القضائية المرجعية إلى الضابطة القضائية، لتعميق البحث.

وحسب وقائع النازلة، كما رواها للجريدة عضو جماعي تحفظ عن نشر هويته، فإن مستشارين جماعيين من حزبين سياسيين مختلفين، أحدهما رئيس جماعة ترابية، اتهم الآخر بالإساءة إليه وإلى زوجته، من خلال تدوينات على صفحته “الفايسبوكية” الخاصة. حيث تقدم الطرف الذي اعتبر نفسه متضررا ومستهدفا، إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، بشكاية في الموضوع، عززها بوسائل إثبات مادية، عمد إلى تفريغها من “الأنترنيت”، من ضمنها تدوينة بمثابة اعتذار مكتوب، نشرها المستشار الجماعة على صفحته “الفايسبوكية”، بعد نشره التدوينات المسيئة، وأرفقها بصورة الرئيس الجماعي، الطرف المتضرر.

هذا، وطبقا وتطبيقا لتعليمات ممثل النيابة العامة الذي أمر بفتح بحث قضائي، استمعت الضابطة القضائية إلى طرفي الشكاية، وإلى إفادة عضو بالجماعة الترابية ذاتها. حيث قرر وكيل الملك وضع المستشار الجماعي، المشتكى به، تحت تدابير الحراسة النظرية، والذي أحيل على أنظاره، في اليوم الموالي. وللجريدة عودة للموضوع، في إطار المواكبة الإعلامية، ومتابعة وتتبع تطوراته ومستجداته.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0