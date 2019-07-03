رامي مالك: لن ألعب دور إرهابي عربي أبدا

هبة بريس - وكالات

كشف الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، أنه احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سوف يلعبه في فيلم جيمس بوند المقبل لن يكون مرتبطا بـ”عمل إرهابي”.

وأكد مالك، الذي حصل على جائزة أوسكار في مطلع هذا العام لأفضل ممثل رئيسي عن تجسيده لدور المغني فريدي ميركوري، المغني الرئيسي لفريق كوين الغنائي، في فيلم بوهيمان رابسودي، أنه استغرق وقتا في التفكير لقبول دوره الجديد.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن مالك (38 عاما) القول إنه كان في حاجة للحصول على تأكيدات من المخرج الأمريكي كاري فوكوناجا بأن دوره لن يكون شخصية إرهابي يتحدث باللغة العربية.

وقال: “إنه دور رائع وأنا متحمس للغاية لأدائه، ولكن ذلك أمر تناقشت بشأنه مع كاري”.

وأضاف: “قلت له لا يمكننا أن نربط الشخصية بأي عمل إرهابي يعكس أيدولوجية أو ديانة. هذا أمر لا أحبه، لذلك قلت إذا كنت اختارتني لهذا السبب إذن فأنا منسحب”.

وأكمل: ” بدا من الواضح أن هذه ليست رؤية المخرج، لذلك فإن الشخصية التي سوف ألعبها هى لإرهابي من نوع مختلف آخر”.

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