إغتصاب جماعي لنادلة بعين تاوجطات .. والأمن يعتقل الجناة

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بعين تاوجطات يوم أمس الثلاثاء ، من اعتقال 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة، وينحدرون من المنطقة ذاتها، يشتبه تورطهم في الضرب والجرح واغتصاب نادلة عمرها 24 سنة، تنحدر من منطقة سيدي سليمان.

و كشفت مصادر ” هبة بريس” أن الحادث وقع ليلة الإثنين/الثلاثاء في وقت كانت الضحية في طريقها إلى منزلها بمنطقة محاذية للسكك الحديدية قبالة حي “بام”، فباغتها المشتبه بهم الثلاثة وأمسكوا بها واقتادوها إلى مكان خلاء بجانب الحائط الوقائي بين السكك الحديدية والمدينة.

وأضافت مصادرنا، أن المشتبه بهم اعتدوا على النادلة بالضرب قبل اغتصابها بشكل جماعي بالتناوب، ولاذوا بالفرار قبل ملاحقتهم من طرف عناصر الشرطة حيث تم اعتقالهم أثناء محاولتهم الفرار خارج المدينة، عبر طريق السلطان مولاي إسماعيل، بعدما أغلقت الشرطة جميع أبواب المدينة في وقت وجيز بعد إخطارهم بالحادث.

وقد جرى وضع المشتبه بهم، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، في المنسوب إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس، فيما تم نقل الضحية إلى مستشفى بانيو بمكناس، قصد العلاج وحصولها على شهادة طبية تثبت حجم الضرر من جراء هذا الإعتداء الشنيع.

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