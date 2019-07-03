الملك يبرق رئيس روسيا البيضاء:”حريصون على العمل سويا”

نُشر بتاريخ :  2019-07-03 - 11:06
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية روسيا البيضاء، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وعن متمنيات جلالته لشعب روسيا البيضاء الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أعرب لفخامتكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المثمر القائمة بين بلدينا، أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها، وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بنشماس : لا يمكن الذهاب الى الانتخابات المقبلة دون القيام بمراجعات عميقة تدريجية

كشفت قيادة ” البام ” استحالة استمرار الوضعية الراهنة للتنظيمات الحزبية عموما، …