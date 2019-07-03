الجامعة تتعاقد مع شركة إسبانية للإشراف على الـVAR في البطولة وكأس العرش

هبة سبور – شفيق عنوري

تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع شركة “ميديا برو” الإسبانية، من أجل الإشراف على تقنية الفيديو في البطولة الاحترافية وكأس العرش الموسم المقبل.

وأعلنت الشركة الإسبانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اختيارها من قبل الجامعة من أجل الإشراف على تقية الفيديو في المغرب.

وكشفت الشركة أن العقد الذي يربطها بالجامعة الملكية يمتد لأربع سنوات مقبلة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وأبدت الشركة سعادتها بثقة الجامعة في خدماتها من أجل الإشراف على تقنية الـVAR في أفضل دوري على المستوى الإفريقي، حسب البيان الصحفي لـ”ميديا برو”.

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