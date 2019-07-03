صحيفة فرنسية تبرز أهمية ميناء طنجة المتوسط

هبة بريس

كتبت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية ( ليزيكو)أنه بتدشين المحطتين الثالثة والرابعة للحاويات، اتخذ ميناء طنجة المتوسط، بعدا جديدا، وأصبح أول ميناء افريقي للحاويات، وأول ميناء متوسطي.

واضافت الصحيفة في موقعها على الانترنيت ان ميناء طنجة المتوسط الذي استغرقت اعمال توسعته تسع سنوات، وتطلبت استثمارات عمومية بقيمة 1،3 مليار أورو، تنضاف إليها 120 مليون من الالتزامات الخاصة، تصل طاقته الاستيعابية الى ستة ملايين حاوية (20 قدما)، تنضاف الى 3،4 مليون حاوية.

وقالت الصحيفة ان ميناء طنجة المتوسط الذي اضحى اول ميناء في افريقيا من حيث حجم وعدد الحاويات ، امام ميناء بور سعيد بمصر، وميناء دوربان بجنوب افريقيا، سيصبح من بين الموانىء العشرين الاولى في العالم.

واكدت الصحيفة في هذا الصدد ان هذا الميناء ساهم في تطور مدينة طنجة، التي اصبحت القطب الاقتصادي الثاني للبلاد بعد الدار البيضاء، مشيرة الى ان المركب الصناعي الذي تعزز بالمجمع المينائي، في منطقة حرة، يضم 900 مقاولة خاصة في قطاع السيارات والنسيج، والالكترونيك والطيران، واللوجيستيك، والصناعة الغذائية، و70 الف مستخدم، فضلا عن رقم اعمال بلغ 5،5 مليار أورو سنة 2017 .

وخلصت الصحيفة الى القول ان البرنامج الجديد لاستثمار تسعة مليارات درهم (20 مليون أورو) التي خصصت للتطوير هذا الميناء في افق 2025 ، يتوخى تعزيز التنافسية اللوجيستيكية لميناء طنجة المتوسط، وتمكين المغرب من التموقع كفاعل هام على صعيد الخدمات اللوجيستيكية العالمية

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