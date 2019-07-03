بمشاركة 3000 نزيل .. مندوبية السجون تنظم الملتقى الصيفي للأحداث

هبة بريس

تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال الفترة الممتدة من 2 يوليوز إلى غاية 6 شتنبر 2019، الدورة الثانية من برنامج الملتقى الصيفي للأحداث تحت شعار “من أجل استثمار أفضل للوقت”.

ويشارك في النسخة الثانية لهذا الملتقى 3000 نزيلة ونزيل بزيادة 150% مقارنة بالسنة الماضية، موزعين على ثمانية مؤسسات سجنية هي: مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، مركز الإصلاح والتهذيب ابن سليمان، السجن المحلي الأوداية بمراكش، السجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، السجن المحلي أزرو، السجن المحلي طنجة 2، السجن المحلي الناظور 2، السجن المحلي خريبكة 2.

وسيعرف هذا الملتقى اعتماد برنامج يومي مكثف ومتنوع، يتضمن أنشطة تربوية وترفيهية ورياضية، وكذا ورشات في التنمية الذاتية، بالإضافة إلى أنشطة تروم نشر قيم التسامح والتعايش وتقبل الاختلاف ومبادئ الوسطية والاعتدال، مما سيتيح خلال اليوم الأخير من كل مرحلة تنظيم سهرة ختامية، يتم من خلالها إبراز أعمال النزلاء وإبداعاتهم، كما سيتم عند نهاية جميع مراحل الملتقى اختيار أجود الأعمال الإبداعية وعرضها بحفل ختامي ينظم لهذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ستعرف مشاركة النزيلات الأحداث لأول مرة، وذلك تنزيلا للمخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة، خاصة في المحور المتعلق بمقاربة النوع والهشاشة، وكذا حرصا منها على اشراك النزيلات في مختلف البرامج التأهيلية. كما تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا البرنامج يتم اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمندوبية العامة، سواء على مستوى اللوجستيك أو على مستوى التأطير، بحيث تم تجنيد 33 موظفا تابعا لها للسهر على تأطير فقرات أنشطة الملتقى الصيفي للأحداث، بالإضافة إلى بعض أطر جمعيات المجتمع المدني.

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