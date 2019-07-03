ارتفاع عدد مستعملي مطار المسيرة أكادير نهاية ماي 2019

هبة بريس

سجل عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم مايو 2019 ، ارتفاعا بلغ معدله 79 ر6 في المائة ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغ 808 آلاف 271 مسافرا ، مقابل 756 ألف و 889 مسافرا نهاية ماي 2018.

وقد بلغت حصة مطار المسيرة أكادير ما معدله 45 ر 8 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية ، والبالغ عددهم 9 ملايين و 561 ألف 486 مسافرا ، مقابل 8 ملايين ، و 811 ألف ، و 757 مسافرا في ذات الفترة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال الفترة ما بين فاتح يناير ومتم ماي 2019 ، وذلك وراء كل من مطار المنارة ـ مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 2 مليون و 630 ألف و 554 مسافرا ، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 3 ملايين و 787 ألف و 107 من المسافرين.

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